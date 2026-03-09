Procon leva atendimentos e mutirões no Mês do Consumidor a cidades de Mato Grosso do Sul

Agenda de março terá orientação ao público, registro de reclamações e ações itinerantes em Campo Grande e no interior

Consumidores de Mato Grosso do Sul terão uma programação especial ao longo de março. O Procon-MS preparou uma série de ações para marcar o Mês do Consumidor, com atendimentos, orientações e atividades em diferentes pontos do estado.

Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas, registrar denúncias e formalizar reclamações relacionadas à compra de produtos ou contratação de serviços. Para quem precisar de atendimento presencial, será necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e algum comprovante da relação de consumo, como nota fiscal, recibo ou boleto.

A iniciativa também busca estimular o uso das ferramentas digitais do órgão, que permitem abrir reclamações e acompanhar processos de forma online, como o sistema E-Procon e o aplicativo MS Digital.

Procon Móvel – Regiões

A agenda inclui ações itinerantes do Procon Móvel, que vai levar equipes de atendimento e orientação para diferentes locais.

No dia 7 de março, o atendimento acontece em Aquidauana, das 9h às 16h, na Escola Estadual Marly Russo, durante a primeira edição do programa MS Cidadão, que reúne diversos serviços públicos em um único espaço.

Já no dia 8 de março, as equipes participam do IV Festival de Verão, realizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, das 7h às 11h. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher e reúne dezenas de instituições oferecendo atividades esportivas, lazer e orientações ao público.

A programação continua no dia 14 de março, também na capital, com o projeto UEMS na Comunidade – Por Elas, que vai oferecer serviços e orientações no Cras Hercules Mandetta, no Jardim Noroeste, das 8h às 12h.

No dia 21 de março, moradores do bairro Parque do Lageado poderão buscar atendimento durante o mutirão Todos em Ação, realizado na Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli, das 8h às 13h.

Encerrando a agenda itinerante, nos dias 26 e 27 de março, a van do Procon ficará estacionada no Pátio Central Shopping, no Centro de Campo Grande, onde o público poderá tirar dúvidas e registrar reclamações das 8h às 15h.

Encontro de Procons

Além das ações voltadas diretamente aos consumidores, a programação inclui um encontro entre servidores que atuam nos Procons municipais. A reunião está marcada para o dia 17 de março, na sede do Procon estadual, em Campo Grande.

O encontro antecede a Conferência de Defensoras e Defensores Públicos de Defesa do Consumidor, que será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entre os participantes confirmados está o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Morishita Wada.

Durante a conferência, especialistas devem discutir os desafios da defesa do consumidor diante das mudanças provocadas pelas novas tecnologias, especialmente com o avanço da inteligência artificial e das relações de consumo no ambiente digital.