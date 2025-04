Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz contou que, por volta das 2h da madrugada, após sair de uma balada, foi até a casa de um colega. No imóvel estavam a vítima, seu amigo, outro homem e o namorado deste. O grupo permaneceu na residência consumindo bebidas alcoólicas até por volta das 10h da manhã, quando o amigo da vítima deixou o local.

Logo em seguida, o jovem chamou um carro por aplicativo para ir embora e, enquanto aguardava, foi surpreendido por um dos homens, que tentou beijá-lo à força. Ao tentar escapar, correu para o banheiro, mas deixou o celular do lado de fora. Quando saiu para buscar o aparelho, foi agarrado, levado para um dos quartos e violentado sexualmente. Durante o ataque, também foi agredido com socos e tapas, enquanto era contido pelo namorado do agressor.

Segundo o relato da vítima, o homem que o segurava teria achado, a princípio, que era uma brincadeira, mas ao perceber o que realmente estava acontecendo, o soltou cerca de 30 minutos depois. O jovem conseguiu se desvencilhar, empurrou o agressor, chamou novamente um carro por aplicativo e saiu do local por volta das 13h.

Mais tarde, por volta das 16h, ele foi levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico, incluindo antibióticos e medicação antiviral com prescrição de tratamento por 28 dias. Em seguida, incentivado pela irmã, procurou a polícia para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como estupro coletivo e segue sob investigação da Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso até o momento.