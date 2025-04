Pai é preso após esfaquear filhos no Jardim Noroeste, em Campo Grande

Um mecânico de 51 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (20), após esfaquear o filho de 17 anos e a filha de 12 anos no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O ataque ocorreu depois que o adolescente se recusou a dar R$ 5 ao pai para a compra de mais bebida alcoólica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h40 com a informação de que um homem teria esfaqueado um desafeto na Rua Ariado. Ao chegarem ao local, os policiais descobriram que as vítimas eram, na verdade, os próprios filhos do suspeito.

Segundo testemunhas, o homem estava bebendo na residência com amigos e familiares quando pediu dinheiro ao filho. Após ouvir a negativa, ficou agressivo e começou a ameaçá-lo. Em seguida, pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o antebraço esquerdo do adolescente.

Durante a briga, a filha do agressor tentou intervir e também foi ferida, sofrendo um corte na mão. Vizinhos ajudaram a conter a situação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou as vítimas à Santa Casa. O mecânico também foi levado ao hospital, com uma lesão no rosto, e permaneceu sob escolta policial.

Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa e está à disposição da Justiça.

