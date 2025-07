Jovem de SP que caiu no Rio Verde é encontrado morto após três dias de buscas em Água Clara

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã de domingo (27) o corpo de Rafael Nogueira de Souza, jovem natural de Penápolis (SP), que estava desaparecido desde a última quinta-feira (24), após cair no Rio Verde, em Água Clara, cidade que fica a 193 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, Rafael trabalhava com irrigação por drones em uma propriedade rural da região e, durante um momento de folga, decidiu pescar às margens do rio. De acordo com o depoimento de um amigo que o acompanhava, o jovem estava animado e preparava um churrasco quando escorregou de um barranco e caiu na água.

Ao perceber que Rafael se afogava, o amigo tentou entrar no rio para ajudá-lo, mas como não sabia nadar, entrou em desespero. Ele passou a jogar objetos na tentativa de fazer com que o rapaz se segurasse, mas Rafael acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu. Em seguida, o colega correu até uma fazenda próxima para pedir socorro.

As buscas foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros e duraram cerca de três dias. O corpo foi encontrado a aproximadamente 10 quilômetros do local onde ele havia caído. O pai de Rafael, que viajou de São Paulo até Água Clara, acompanhou os trabalhos de resgate.

A Polícia Civil investiga o caso e informou que não há, até o momento, indícios de crime. A principal hipótese é de que a morte foi acidental.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais