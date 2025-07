Homem com tornozeleira eletrônica é morto a facada em Camapuã e autor segue foragido

Um homem ainda não identificado foi morto com uma facada no peito no início da noite desse domingo (27), no Bairro Alto, em Camapuã, município localizado a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima utilizava tornozeleira eletrônica, embora não haja, por enquanto, detalhes sobre qual crime ela respondia. As circunstâncias do assassinato ainda estão sendo apuradas.

A facada foi desferida por volta do início da noite, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o homem já estava sem vida.

Equipes da PM fizeram diligências na região na tentativa de localizar o autor, mas ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil também esteve no local e assumiu a investigação.

Além de buscar a identidade formal da vítima, a polícia pretende esclarecer a motivação do crime e identificar o responsável pela agressão fatal. O caso segue em apuração.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais