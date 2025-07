Homem morre após ser esfaqueado na cabeça durante briga em Costa Rica

Neste último final de semana, um homem identificado como Alex Surubis Silva, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado na cabeça em Costa Rica, cidade localizada a 326 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na Avenida Sebastião Paes Ananias, e já foi registrado como homicídio simples pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias da briga e a motivação por trás do crime.

No sábado (26), por volta das 15h, Alex estava em uma estética automotiva de propriedade do irmão do suspeito, um homem de 44 anos. Antes disso, ele havia passado o dia visitando oficinas à procura de uma peça para a caminhonete de seu pai. Após a visita, os dois seguiram para a residência de Alex, mas rapidamente deixaram o local.

Cerca de uma hora depois, Alex entrou em contato com sua esposa e informou que havia se machucado e que iria ao hospital. Ele mencionou que teve uma briga com seu irmão, mas não entrou em detalhes, apenas dizendo que separou a confusão e a vítima recusou atendimento médico no local.

A médica que o atendeu no hospital informou que o estado de saúde de Alex era grave e que seria necessário transferi-lo para Campo Grande. No entanto, durante a tentativa de transferência, seu quadro piorou e ele não resistiu.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e as circunstâncias em que a briga que levou à morte de Alex ocorreu.