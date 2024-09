Jovem de Chapadão do Sul morre afogado em cachoeira de Goiás

Um jovem, identificado como Elias Ravel Feliciano da Silva, de 18 anos, morreu afogado na Cachoeira do Pratinha, localizada em Chapadão do Céu (GO). O acidente aconteceu na tarde de sábado (14), mas o corpo da vítima só foi encontrado ontem (15).

Segundo informações do site local O Correio News, o jovem é morador de Chapadão do Sul, a 331 km de Campo Grande. Elias estava acompanhado de amigos e tentava atravessar a cachoeira, quando caiu em uma área profunda e desapareceu.

Testemunhas tentaram salvar o rapaz, mas não tiveram êxito. Familiares da vítima foram ao local na tentativa de encontrar o corpo e ficaram até tarde da noite nas buscas, mas nada foi encontrado.

No dia seguinte o corpo do rapaz foi localizado. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e encaminharam o corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Mineiros (GO). O sepultamento deve acontecer neste segunda-feira (16).