Sistema de Valores a Receber revela milhões de esquecidos; saiba como consultar

O Sistema de Valores a Receber (SVR), criado pelo Banco Central em março de 2023, continua surpreendendo com os valores esquecidos por pessoas e empresas em diversas instituições financeiras. Recentemente, o sistema revelou que uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões disponíveis para saque, enquanto uma empresa possui impressionantes R$ 30,4 milhões “esquecidos”.

Esses montantes demonstram o impacto desse sistema, que foi lançado para ajudar os brasileiros a recuperarem valores não resgatados. Desde a criação do SVR, o maior valor já retirado por uma pessoa física foi de R$ 2,8 milhões, em agosto de 2022. Para pessoas jurídicas, o maior valor resgatado até agora foi de R$ 3,3 milhões.

O SVR permite que brasileiros, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, consultem se têm dinheiro esquecido em instituições financeiras, como bancos e administradoras de consórcios. Esses valores incluem depósitos antigos, tarifas cobradas indevidamente ou recursos não podem ser retirados de consórcios, entre outros.

As instituições financeiras enviam informações ao Banco Central mensalmente, o que significa que novos valores podem surgir, inclusive para pessoas que já realizaram saques. Atualmente, o sistema conta com R$ 8,5 bilhões em valores esquecidos, pertencendo a 41,8 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de empresas.

A consulta no sistema é simples e pode ser feita em poucos passos. Veja como:

– Acesse o site oficial valoresareceber.bcb.gov.br;

– Insira o CPF ou CNPJ para verificar se há valores disponíveis;

– Para herdeiros ou representantes legais, será necessário informar a data de nascimento do falecido;

– Caso tenha valores a receber, o sistema informará uma data para retorno;

– Se ainda não possuir cadastro no site Gov.br, será necessário criar um perfil, e o sistema requer uma conta de nível prata ou ouro para solicitar os recursos;

– No dia informado, acesse novamente o site e utilize o login do Gov.br para verificar o valor disponível e solicitar a transferência para sua conta.

Fique atento e consulte hoje mesmo para não deixar seus recursos para trás.

