Duas crianças ficam feridas ao serem atacacas por Pitbull

Na tarde de ontem (15), duas crianças foram atacadas por um cachorro da raça pitbull, no Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações, o tutor teria deixado o animal preso em um espaço quadrilátero gradeado, pois precisava se ausentar por alguns minutos. Entretanto, o cachorro conseguiu escapar e atacou as crianças que tiveram várias leões pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as crianças encaminhadas ao posto de saúde do nova Bahia.

O tutor do Pitbull foi encaminhado para a delegacia e o animal recolhido pela equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

