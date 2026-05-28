Central do Cidadão terá plantão de vacinação contra gripe nesta quinta-feira em Campo Grande

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realizará nesta quinta-feira (28) um plantão de vacinação contra a gripe na região central de Campo Grande. A ação acontecerá no CAC (Central de Atendimento ao Cidadão) William Maksoud Filho, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro.

O atendimento será realizado em dois períodos, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal em meio à queda das temperaturas e ao aumento da procura por atendimentos médicos relacionados a sintomas respiratórios.

Segundo a secretaria, a estratégia pretende facilitar o acesso à imunização para pessoas que circulam diariamente pela região central da Capital, ampliando a adesão à campanha de vacinação contra a Influenza.

A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Apesar da ampliação do público-alvo, a Sesau reforça a importância da imunização entre os grupos considerados mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe.

Entre os grupos prioritários estão idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos. Conforme a pasta, essas pessoas apresentam maior risco de agravamento do quadro clínico e de internações decorrentes da doença.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação. O atendimento será feito exclusivamente nos horários divulgados pela prefeitura.

A mobilização integra as ações do município para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação de vírus respiratórios durante o período de frio.

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