Funsat anuncia 2,2 mil vagas de emprego para 164 profissões nesta sexta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.273 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (6), para 164 áreas de atuação, em 225 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há postos para analista de projetos ambientais (1); atendente balconista (2); auxiliar administrativo (15); barbeiro (6); comprador (2); estoquista (6); fiscal de caixa (21); promotor de vendas (18); sushiman (1); vigia noturno (1); entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, são 1.555 oportunidades, entre elas, ajudante pintor (1); atendente de lanchonete (66); confeiteiro (1); leiturista (6) e trabalhador rural (1), por exemplo.

Já o público PcD (Pessoa com Deficiência) conta com 18 oportunidades exclusivas em 10 atividades. São postos para atendente de berçário (1); atendente de farmácia (3); auxiliar administrativo (5), auxiliar de lavanderia (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de logística (1); copeiro (1); operador de telemarketing ativo e receptivo (2) e telefonista (1).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

