Idoso de 72 anos é encontrado morto em matagal no Taveirópolis

Severino Lima da Silva Filho, de 72 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (5) em meio ao matagal de um terreno na Rua da Pátria, na Vila Taveirópolis, região sudoeste de Campo Grande. O corpo foi localizado pela proprietária do terreno, que realizava a limpeza do local.

Conforme informações preliminares, a área, que possui uma casa na parte da frente e não é cercada, permitia o fácil acesso de outras pessoas. Após encontrar o corpo nos fundos do terreno, a proprietária, que preferiu não se identificar, acionou a Polícia Militar.

Equipes da Polícia Civil e da perícia também foram chamadas ao local. Nos pertences do idoso, foram encontrados documentos e dinheiro em seu bolso, e não havia sinais visíveis de violência. Ainda de acordo com a Polícia Civil, responsável pela investigação, pelo estado do corpo, é provável que a morte tenha ocorrido na quarta-feira (4).

Embora moradores da região afirmem não conhecer o idoso, a polícia confirmou que a vítima morava no bairro. O caso segue em investigação para determinar as causas da morte de Severino.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais