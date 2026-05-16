Gosta de dançar? Aulas gratuitas de Breaking estão com inscrições abertas na Capital

A Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude) está com as inscrições abertas para aulas gratuitas de Breaking e Danças Urbanas. As atividades serão retomadas a partir da próxima quarta-feira (20). A iniciativa busca incentivar a cultura e a prática esportiva na capital.

O projeto será realizado no Parque Ayrton Senna, situado na Rua Jornalista Valdir Lago, 512, no bairro Aero Rancho. O curso, que é aberto para a participação de pessoas de todas as idades, será ministrado pelo professor Kadux.

Para garantir a participação, o processo de registro exige o comparecimento prévio do interessado diretamente no local das atividades. O cadastro é feito de forma totalmente presencial nas dependências do Parque Ayrton Senna.

As aulas da modalidade acontecem duas vezes na semana, sendo realizadas todas as quartas-feiras, no período das 19h às 20h20, e aos sábados, das 15h30 às 17h.

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