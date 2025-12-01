Jovem de 22 anos é morto após briga com integrantes do PCC em Terenos

Suspeito é preso e arma aparece dentro de geladeira

Diogo Fernandes, de 22 anos, foi morto com um tiro no peito na tarde desse domingo (30) na Vila Ferreira, em Terenos, município localizado a 31 quilômetros de Campo Grande. O crime, segundo a Polícia Civil, ocorreu após um desentendimento entre o jovem e dois integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O autor do disparo, identificado como Edi Marcio, foi preso horas depois enquanto tentava se esconder no fundo de um imóvel. A arma usada no homicídio apareceu mais tarde, guardada dentro de uma geladeira.

A ocorrência chegou à polícia quando uma equipe que atendia outro caso na Unidade Básica de Saúde de Terenos recebeu a informação de que um homem gravemente ferido havia acabado de chegar à emergência. Diogo foi socorrido, mas morreu ao dar entrada na unidade.

O irmão da vítima relatou que estava com Diogo e um amigo momentos antes do crime, quando o jovem discutiu e xingou um homem conhecido como Escobar, apontado como membro do PCC. Após a discussão, Escobar deixou o local afirmando que chamaria reforço e retornou acompanhado de Edi Marcio. Os dois estavam armados e intimidaram o grupo. Em seguida, Edi efetuou o disparo que atingiu o peito de Diogo.

Com a fuga dos suspeitos, a polícia iniciou buscas. A primeira parada foi na casa da mãe de Edi, que contou ter visto o filho rapidamente, dizendo que iria a uma confraternização. Com autorização dela, os policiais entraram no imóvel e encontraram um tablete de maconha e rolos de papel-filme dentro do armário do suspeito.

No endereço onde ocorria a festa, os agentes localizaram a motocicleta de Edi. Após seguir rastros em um terreno baldio próximo, encontraram o suspeito escondido na varanda dos fundos de uma casa. Ele foi preso, mas não portava a arma utilizada no crime.

Na delegacia, Edi apresentou uma versão diferente: afirmou que atirou em legítima defesa ao ver Diogo e outros dois homens agredindo Escobar. Disse ainda que teria jogado o revólver em um rio próximo, mas buscas no local não tiveram resultado.

A arma só reapareceu horas depois, em uma casa na Rua Deoclides Luiz Pozza. O morador contou que Edi havia passado pelo local pedindo um capacete e entrado rapidamente na varanda. Mais tarde, ao tentar vender uma geladeira, o comprador encontrou o revólver dentro do eletrodoméstico. O morador então entregou a arma à polícia.

Edi Marcio, a droga apreendida em sua casa, o material de embalagem e o revólver foram encaminhados à Delegacia de Terenos. O caso foi registrado como homicídio simples, perturbação do sossego e tráfico de drogas. O segundo envolvido, Escobar, segue foragido.

