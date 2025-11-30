Acidente na Gunter Hans mata uma pessoa e deixa duas em estado gravíssimo no Tijuca

Vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelos bombeiros. Dinâmica da colisão ainda é investigada

Um acidente grave na Avenida Gunter Hans, no bairro Tijuca, deixou uma pessoa morta e outras duas em estado gravíssimo na noite de sábado. As vítimas estavam dentro de um veículo que ficou completamente destruído com o impacto.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, duas das pessoas envolvidas estavam quase inconscientes. Por estarem presas às ferragens, foi necessário o uso de ferramentas de desencarceramento para retirá-las do carro. Ambas receberam atendimento emergencial ainda no local.

O óbito de uma das vítimas foi confirmado pelos socorristas durante o atendimento. A cena foi isolada para o trabalho da perícia, que analisou o veículo e o trecho da via onde a colisão ocorreu. A delegada plantonista da Cepol também esteve presente acompanhando os levantamentos iniciais.

A Polícia Civil agora tenta esclarecer o que provocou o acidente. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão nem sobre outros veículos envolvidos. Testemunhas e imagens da região devem ajudar a apontar a causa.

