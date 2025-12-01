Frente fria avança e dezembro começa com risco de tempestades em Mato Grosso do Sul

A segunda-feira, 1º de dezembro, começa marcada por mudanças significativas no tempo em Mato Grosso do Sul. O avanço de uma frente fria pelo oceano, somado a um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Paraguai, cria o cenário ideal para o fortalecimento das instabilidades em praticamente todas as regiões do Estado.

A atmosfera deve ficar altamente carregada ao longo do dia, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Os acumulados de chuva previstos chamam atenção: em algumas áreas, podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas. O risco de transtornos é real, especialmente diante da possibilidade de rajadas entre 60 km/h e 80 km/h durante momentos de maior intensidade das tempestades.

Em Campo Grande, o dia será abafado, com mínima prevista de 25ºC e máxima que pode chegar aos 34ºC, antes do avanço das instabilidades mais fortes. No sul, Cone Sul e Grande Dourados, a manhã começa com temperaturas entre 23ºC e 24ºC, e a tarde deve registrar máximas variando de 31ºC a 35ºC. Ponta Porã deve sentir maior alívio térmico em comparação com cidades como Dourados e Iguatemi, que seguem entre as mais quentes da região.

A faixa pantaneira e o sudoeste mantêm o padrão de calor intenso. Em municípios como Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, as mínimas variam entre 25ºC e 27ºC, enquanto as máximas podem atingir de 36ºC a 37ºC, mantendo a sensação de forte abafamento.

No norte, o início da manhã deve registrar temperaturas entre 22ºC e 23ºC, com elevação ao longo do dia, chegando aos 33ºC a 36ºC. Coxim figura entre as áreas mais quentes. Já no Bolsão e no leste, a segunda-feira começa com 23ºC a 25ºC, e à tarde Três Lagoas e Paranaíba podem registrar máximas entre 35ºC e 37ºC, mantendo o calor mesmo com a aproximação das chuvas.

Com previsão de instabilidades generalizadas, o alerta é para que a população redobre os cuidados, especialmente durante episódios de ventania e descargas elétricas. A tendência é que as condições se mantenham instáveis ao longo dos próximos dias.

