Jovem de 21 anos é executado a tiros em São Gabriel do Oeste

Moradores relataram terem ouvido vários tiros e visto suspeito do crime fugir em uma moto

Na manhã desta segunda-feira (8), um jovem de 21 anos identificado como Érik Gerlyel Silva Nascimento, de 21 anos morreu após ser atingido por disparos de tiros no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. Suspeito do crime fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo o site de notícias Idest, Érik estava numa motocicleta Honda CG quando foi atingido por dois disparos à queima-roupa, nas costas e na cabeça. O jovem morreu no local e o copro foi encontrado ao lado do veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, os moradores relataram terem ouvido vários tiros e visto suspeito do crime fugir logoem outra motocicleta.

Niguém soube dizer as características do suspeito nem da motocileta que ele utilizou para fugir. Érik, a vítima do crime, usava tornozeleira eletrônica. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o jovem já tinha morrido.

O local do crime foi isolado pela PM (Polícia Militar) até a chegada da Polícia Civil e da Perícia. O corpo de Érik foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

A Polícia Civil investiga o caso e, junto da Polícia Militar, para a motivação do crime ser esclarecida e localizar o suspeito. A população pode enviar informações sobre o caso pelo telefone WhatsApp 67.3295.1480.

