Em operação, 75 toneladas de insumo químico para produção de cocaína são apreendidas em Corumbá

Estratégia da ação é enfraquecer organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas

Nesta segunda-feira (8), aproximadamente 75 toneladas de acetato de etila, insumo químico utilizado na produção de cocaína foram apreendidos em Corumbá. A ação foi realizada pela PF (Polícia Federal) e Receita Federal.

O trabalho integrado visa o controle rigoroso de precursores químicos nas regiões fronteiriças, neste caso com a Bolívia. A estratégia é enfraquecer organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas.

Segundo a PF (Polícia Federal), as operações do tipo, além de causar significativo prejuízo financeiro, também atingem diretamente a cadeia produtiva do narcotráfico antes que a droga ingresse no território nacional.

