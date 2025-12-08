Cobra é encontrada em amortecedor de carro e assusta servidora pública no Parque dos Poderes, na Capital

Animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental com apoio de especialistas da UCDB; servidora relata momento de surpresa e tensão
A servidora pública Evelyn Porto viveu um episódio inesperado no início da tarde desta segunda-feira (08), quando uma cobra foi encontrada escondida no amortecedor de seu carro, no estacionamento onde trabalha, no Parque dos Poderes.
Segundo ela, tudo começou quando se aproximava do veículo para sair para o almoço. “Eu estava chegando no meu veículo na hora do almoço e uma colega estava lá olhando a roda”, contou.
Evelyn disse que, no primeiro momento, pensou se tratar de outro animal. “Aí eu pensei que fosse um quati, mas ela disse que não, que era uma cobra e me mostrou o vídeo que ela fez da cobra entrando debaixo do carro e se alojando no amortecedor.”
Com o susto e sem saber como proceder, ela relata que acionou as autoridades. A Polícia Militar Ambiental esteve no local. Os militares solicitaram apoio de especialistas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).
O resgate do animal durou cerca de 3 horas devido à dificuldade para retirá-lo, já que se escondia cada vez mais no veículo. “Conseguiram tirar ela sem machucar e vão levar ela para o habitat dela novamente”, explicou a dona do veículo.
