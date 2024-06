Jovem de 21 anos é encontrada morta em estrada de Coronel Sapucaia

Uma jovem de 21 anos, identificada como Cleida Gauto Vera, foi encontrada morta no meio da MS-289, em Coronel Sapucaia, na noite de segunda-feira (10). A cidade fica a 396 km de Campo Grande. O corpo de Cleida foi localizado por testemunhas por volta das 19h30, que prontamente acionaram a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, após a chegada da Polícia Militar, a perícia e os policiais civis foram comunicados e estiveram no local para iniciar as investigações. Não há informações se a vítima apresentava sinais de atropelamento. A polícia ressaltou que o local onde a jovem foi encontrada é um lugar “ermo e sem iluminação”, o que pode ter dificultado a identificação de eventuais testemunhas ou suspeitos.

Até o momento, nenhuma testemunha foi localizada para fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram à morte de Cleida. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

A polícia já está trabalhando para reunir mais informações e determinar o que aconteceu na noite do crime e pede a quem tiver informações sobre o incidente, que entre em contato com as autoridades.

