Homem descumpre medida protetiva e tenta matar amigo de ex-esposa

Na madrugada de ontem, domingo (09), um homem de 22 anos foi preso por ter descumprido Medida Protetiva decretada em favor de sua ex-companheira e por ter praticado homicídio qualificado tentado contra um amigo dela, que estava na residência onde ela mora, na data dos fatos.

O crime

A tentativa de homicídio aconteceu na manhã do domingo passado, 02/06. Na ocasião, o autor invadiu a residência da ex-namorada, que estava na companhia de um amigo e, sem falar nada, foi ao encontro do rapaz e lhe desferiu um golpe de faca na região do abdômen, tendo fugido do local após o crime. Pela gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida em vaga zero para Campo Grande.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar, que foi identificado, mas não localizado até então. Diante disso, a delegada responsável pelo caso, Cynthia Gomes, representou pela prisão preventiva, cujo mandado foi expedido pelo juiz da Vara Criminal de Sidrolândia.

Durante toda a semana foi feito um trabalho de inteligência pelos investigadores de Sidrolândia, que conseguiram localizar o foragido participando de uma festa junina, em Jardim-MS. O indivíduo foi preso com apoio da Delegacia de Jardim e da Polícia Militar e conduzido para a Delegacia de Sidrolândia.

Com informações da Depac.

