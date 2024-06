Terça-feira será de calor e máximas acima dos 30ºC em MS

A terça-feira (11) começou com tempo estável em Campo Grande, e a previsão é de que a temperatura não ultrapasse os 30ºC ao longo do dia. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê um dia de tempo firme e quente.

Segundo o Cemtec, a presença de uma alta pressão atmosférica é a responsável por essa estabilidade climática. A alta pressão inibe a formação de nuvens, permitindo que o sol predomine e resultando em tempo quente e seco. Desde o dia 26 de maio, Campo Grande não registra chuvas significativas, evidenciando a seca que se instalou na região.

Além disso, a baixa umidade do ar contribui para grandes amplitudes térmicas, com a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas podendo atingir até 20ºC no mesmo dia. Este fenômeno é típico de regiões sob influência de alta pressão atmosférica, onde o aquecimento durante o dia e o resfriamento à noite são bastante acentuados.

A previsão para outras regiões do Mato Grosso do Sul também indica calor intenso. Na região pantaneira, Corumbá deve registrar máximas de 34ºC, enquanto Porto Murtinho e Aquidauana terão 33ºC, e Coxim 32ºC.

No sul do Estado, Ponta Porã deve ter um dia mais ameno em comparação às demais regiões, com máxima de 29ºC, e Dourados chegará aos 31ºC.

Naviraí, São Gabriel do Oeste e Costa Rica, têm máximas previstas de 29ºC. Em Três Lagoas, Paranaíba e Nova Alvorada do Sul, os termômetros devem alcançar os 30ºC. Em Água Clara, Nova Andradina, Maracaju, Bonito e Ivinhema, a previsão do tempo é para 31ºC e máxima e Rio Brilhante, pode registrar até 32ºC de temperatura máxima.

Com a previsão de tempo seco e calor persistente, a recomendação para a população continua sendo a hidratação adequada e cuidados com a exposição ao sol, principalmente durante as horas mais quentes do dia.

