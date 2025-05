Terça-feira será de tempo firme e calor em Mato Grosso do Sul

Com predomínio de sol e baixa umidade do ar, temperaturas podem passar dos 34°C em algumas regiões do Estado



A previsão do tempo para esta terça-feira (06) em Mato Grosso do Sul indica continuidade do clima estável, com sol predominando em grande parte do estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas seguem elevadas, variando entre 31°C e 35°C nas regiões norte, leste e bolsão, enquanto a umidade relativa do ar permanece baixa, com índices entre 25% e 45%, exigindo cuidados com a hidratação e a saúde respiratória.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 20°C e 22°C, com máximas podendo atingir os 33°C. Já nas regiões sul e cone-sul, as mínimas variam de 17°C a 20°C, e as máximas não devem passar de 32°C. No Pantanal e sudoeste do Estado, as temperaturas devem oscilar entre 22°C e 34°C.

Os ventos sopram entre os quadrantes leste e norte, com velocidade média entre 30 e 50 km/h, e há possibilidade de rajadas pontuais acima dos 50 km/h. Não há previsão de chuva para o dia.

