Homem é preso após filmar usuários de banheiro em atacadista de Dourados

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na cidade de Dourados. O indivíduo estava filmando clientes no banheiro masculino de uma loja atcadista e foi flagrado.

O homem teve a liberdade provisória decretada após decisão assinada no ultimo domingo (4) pelo juiz plantonista Marcelo da Silva Cassavara.

Segundo a ocorrência, o indivíduo utlizava uma folha de papel escrita “banheiro interditado” para impedir que clientes entrassem em um dos banheiros em que ele estava. Quando outros indivíduos utilizavam o banheiro ao lado, ele começava a filmar

Denúncias foram feitas por quem passava pelo local. Funcionários também passaram a desconfiar após os relatos.

O homem também foi visto no banheiro com a falsa placa. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante.

