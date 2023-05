Jovem de 20 anos é assassinado facadas ao sair de casa noturna

Um jovem, de aproximadamente 20 anos, foi assassinado a facadas, na madrugada de hoje (6), após sair de uma casa noturna de Cassilândia, a 419 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi identificado como David Alexandro Silva, natural de Sertãozinho (SP). De acordo com testemunhas, o jovem trabalhava como auxiliar de montagem industrial em Aporé (GO).

Conforme apurado pelo Portal Cassilândia Urgente, David havia deixado uma casa noturna por volta das 3h, quando se desentendeu com outra pessoa dentro do estabelecimento. O rapaz foi esfaqueado na Rua Henrique Lacerda, no Jardim Campo Grande, vindo a óbito no local.

A perícia técnica e a Polícia Civil estiveram no local e o caso será investigado.

