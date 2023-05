Messi não é relacionado para o jogo contra o Troyes pelo Frânces

O PSG divulgou na manhã de hoje (6), a lista de relacionados para o jogo contra o Troyes, neste domingo (7), e confirmou a ausência de Lionel Messi. O argentino foi suspenso por duas semanas pelo clube, após ser visto com a família na Arábia Saudita e não pode treinar ou jogar pelo clube.

O clube parisiense não fez nenhuma comunicação pública sobre a punição ao camisa 30. Messi foi suspenso por faltar o treino no dia posterior a derrota para o Lorient. Ele não tinha autorização do clube para viajar até a Arábia Saudita, onde cumpriu agenda como embaixador do turismo no país.

📄🆗 Le groupe parisien pour le déplacement à Troyes ce dimanche. #ESTACPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2023

Messi pediu desculpas, mas foi punido.

Na última sexta-feira, o argentino de 35 anos, se manifestou por meio de um vídeo nas redes sociais no qual se desculpa pelo episódio. Messi alegou que o PSG tem dado dois dias de folga após as partidas, quando não há compromissos no meio de semana, mas não sabia que haveria treino na última segunda (1).

Segundo a lista de relacionados pelo clube na manhã de hoje, Messi é um dos vários desfalques do técnico Christophe Galtier para o jogo contra o Troyes. Na defesa, os laterais Hakimi e Nuno Mendes estão fora, além de Mukiele e Kimpembe, que tratam de lesão há mais tempo. Neymar trata de lesão desde fevereiro e não joga mais na temporada.

Já no ataquem o PSG terá apenas Mbappé, Ekitike e o jovem Ilyes Housni, de 17 anos, que tem dois jogos como profissional. Os garotos como o meia Ismael Gharbi, de 19 anos, que tem 10 partidas pelo Paris, e o lateral Serif Nhaga, de 17 anos, que nunca jogou no time principal, está na lista de relacionados.

O Paris Saint Germain enfrenta o Troyes neste domingo, às 15h45 (Horário de Brasília). O PSG é líder do Campeonato Francês, com 75 pontos, cinco a mais que o Olympique de Marselha, que faz confronto direto com o Lens, terceiro colocado na tabela.

