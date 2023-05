Câmeras flagra motociclista que morreu pilotando sem capacete na BR-163

A Polícia Civil identificou que José da Hora da Silva, de 39 anos, estava pilotando a motocicleta sem capacete na BR-163, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Ele morreu na última quinta-feira (4), quando foi atropelado por uma carreta no quilômetro 732.

Segundo apurado pelo site Edição de Notícias, José seguia numa YBR Yamaha, sem capacete. Segundo imagens que a Polícia Civil teve acesso, o condutor tentou ultrapassar a carreta pelo acostamento e ao tentar entrar na pista de rolagem, perdeu a direção do veículo, caiu e foi atropelado.

O caminhoneiro de 41 anos, relatou aos policiais que estava seguindo sentindo ao interior de São Paulo, quando ocorreu o acidente. Ele disse que ao perceber o motociclista que usava uma camiseta amarrada no pescoço, ultrapassando pelo acostamento, começou a filmar a ação.

Após o acidente, o motorista da carreta prestou todas as informações as autoridades policiais, onde foi ouvido e depois liberado para seguir o seu destino.

