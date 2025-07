Adolescente que havia fugido de abrigo em Terenos é localizada em Campo Grande

Uma adolescente de 14 anos que havia fugido da Casa de Abrigo de Terenos foi localizada na noite desta terça-feira (2), em Campo Grande, pela PC (Polícia Civil), com apoio de servidores da unidade de acolhimento e do Conselho Tutelar. A jovem estava na companhia de uma jovem de 18 anos, que foi presa em flagrante pelo crime de subtração de incapaz.

Segundo a polícia, a adolescente havia desaparecido no dia 18 de junho, após deixar a escola que frequenta. Desde então, ela não retornou ao abrigo, mobilizando equipes policiais em diversas diligências. No dia 1º de julho, buscas foram realizadas no bairro Noroeste, mas a jovem não foi localizada.

Na terça-feira (2), a equipe recebeu informações de que a adolescente estaria pernoitando em uma residência no bairro Mata do Jacinto, na Capital. No local, a jovem foi detida e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi lavrado o flagrante.

De acordo com a investigação, a jovem já havia se envolvido em outras situações semelhantes. Quando ainda era menor de idade, ela teria cooptado outras duas adolescentes, levadas também ao bairro Noroeste, além de fornecer bebida alcoólica às vítimas — conduta considerada crime pelo ECA ( Estatuto da Criança e do Adolescente).

A polícia também apura a possível ocorrência dos crimes de cárcere privado e favorecimento à exploração sexual de adolescente.

A adolescente resgatada foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar de Campo Grande, que dará continuidade ao acompanhamento do caso.