Com trégua da chuva, Sisep amplia remoção de árvores e limpeza em mais de 20 bairros da Capital

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou nesta quarta-feira (11) os trabalhos de zeladoria em diferentes regiões de Campo Grande. Com a diminuição das chuvas, as equipes ampliaram a remoção de árvores caídas e a desobstrução de vias, incluindo as avenidas José Barbosa Rodrigues e Senador Antonio Mendes Canale.

Nessas áreas, os serviços também envolvem poda e manejo de vegetação considerada invasora, como leucenas, além da manutenção de espaços utilizados por pedestres.

As frentes de trabalho alcançam os bairros Vila Marli, Vila Nasser, Santo Antônio, Santo Amaro, Jardim Colibri, Alves Pereira, Jardim Uirapuru, Los Angeles, Conjunto José Abrão, Cidade Jardim, Nossa Senhora das Graças, Pioneiros, Jardim Itatiaia, Tiradentes, Taveirópolis, Vila Olinda, Tarumão, Recanto dos Pássaros e a região central. No Horto Florestal, há ações de poda e remoção de árvores.

A Sisep também atua na retirada de entulho e lixo em pontos de descarte irregular, que somam mais de 400 na cidade. Em locais considerados críticos, a coleta ocorre pelo menos quatro vezes ao ano. Nesta terça-feira, quatro caminhões de resíduos foram recolhidos em uma quadra próxima à Escola Estadual do bairro Aero Rancho.

Segundo a secretaria, os serviços contam com cerca de 50 trabalhadores e uma frota composta por quatro pás carregadeiras, 18 caminhões caçamba truck, três caminhões com carroceria gabinado, três caminhões caçamba toco, dois tratores com roçadeira, dois tratores com grade, 15 roçadeiras costais, sete motosserras e três moto-podas.

Os trabalhos seguem ao longo da semana, conforme cronograma da pasta.

