Jovem de 19 anos é morto após briga em Três Lagoas

Na madrugada deste domingo (29), um crime chocou a população de Três Lagoas, município distante 327 quilômetros de Campo Grande. João Vitor Mendes Filho, de 19 anos, foi perseguido e assassinado com garrafadas e tijoladas após uma briga, na Vila Piloto. A Polícia Civil investiga o caso, buscando identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

De acordo com informações do site JP News, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a uma ocorrência de briga. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram João Vitor caído na Rua 36, já sem vida, apresentando graves lesões na cabeça. Perto dali, na Rua 35, outro jovem de 20 anos foi encontrado vivo, mas com um corte de faca no pescoço.

Conforme a PM, a confusão teve início após um desentendimento entre João Vitor e seu ex-cunhado, ocorrendo a poucos metros do local onde foi encontrado. Durante a briga, os dois trocaram agressões, resultando no ferimento do ex-cunhado. Após a desavença inicial, um grupo de pessoas começou a agredir João Vitor de forma violenta, utilizando socos, garrafadas e facadas.

Ferido, João Vitor tentou escapar, correndo cerca de 150 metros e abandonando sua bicicleta no caminho. Na tentativa de se refugiar, ele invadiu uma residência, mas foi alcançado pelos agressores, que o arrastaram de volta para a rua. Ali, ele foi brutalmente atacado novamente, desta vez com tijoladas na cabeça, levando à sua morte. A cena foi horrenda, com muito sangue, partes do couro cabeludo da vítima e tufos de cabelo espalhados pelo chão ao lado do corpo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais