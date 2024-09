Prefeita de Jardim sofre tentativa de homicídio durante madrugada deste domingo

Na madrugada deste domingo (29), um ato de violência chamou a atenção na cidade de Jardim, quando a prefeita e candidata à reeleição, Clediane Matzenbacher (PP), e seu marido foram alvo de uma tentativa de homicídio. Conforme informações preliminares, por volta de 00h20, uma dupla em uma motocicleta disparou seis vezes contra a janela do quarto do casal. O momento do ataque foi registrado pelas câmeras de segurança da residência.

“Despertamos com o barulho. Meu marido viu que a janela estava quebrada. Eu pedi para ele se abaixar enquanto ligava para a polícia. Achamos que era uma pedra, mas depois vimos nas câmeras que passaram atirando”, relatou Clediane, em entrevista ao site Campo Grande News.

Por conta do atentado, a prefeita decidiu cancelar os compromissos de campanha programados para este domingo e aguardar as orientações da polícia sobre os próximos passos a serem tomados. Ela solicitou escolta militar para garantir sua segurança e a de sua família, enquanto o caso é investigado como tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de segurança de vizinhos também serão analisadas pela polícia.

Clediane expressou seu temor e indignação diante do ataque. “Nunca tive problema com ninguém. Agora passou do limite o que aconteceu. O delegado afirmou que, se tivessem atirado 50 cm mais para baixo, o tiro teria me atingido. Fico pensando: se eu tivesse me levantado no primeiro barulho do tiro, poderia ter me atingido”, desabafou. Até o momento, a prefeita não recebeu informações sobre a origem da ameaça ou a autoria do crime. Determinada, ela cobrará uma investigação rigorosa. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, anunciou o envio de reforço policial para apurar o caso, enquanto a senadora Tereza Cristina (PP) manifestou seu apoio e prometeu solicitar a ajuda da Polícia Federal.

Apesar do medo e da insegurança, Clediane afirmou que não desistirá de sua candidatura. Clediane, que é a primeira mulher eleita para a prefeitura de Jardim, também lamentou o clima de tensão crescente na reta final da campanha, que inclui prisões de cabos eleitorais e diversas acusações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais