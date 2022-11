Jovem de 19 anos é encontrada morta em varanda de residência

Uma jovem de 19 anos, foi encontrada morta na madrugada de hoje (27), na varanda de uma residência, onde morava no Bairro Pró Moradia XIV, em Rio Brilhante, a 151 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, não tem informações se havia marca de violência no corpo da jovem, sendo que a morte será investigada pela Polícia Civil. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e apreendeu o celular da vítima que deve passar por perícia.

O corpo será translado para Niaque para sepultamento e velório. O caso foi registrado na delegacia local como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.