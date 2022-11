Ao pedir ajuda para retirar cartão, idoso cai em golpe em agência bancária

Um homem de 68 anos, acabou caindo em um golpe ao tentar sacar dinheiro em uma agência bancaria de Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a vítima, ele teve o seu cartão travado no caixa eletrônico.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi até uma agência bancária do Sicred que fica localizado na Avenida Aureliano Moura Brandão, na tarde de ontem (26). Ao entrar na agência, percebeu a presença de um homem, e assim foi até um caixa eletrônico para retirar dinheiro. No momento em que utilizava a máquina, percebeu que o seu cartão ficou preso. Ele olhou para o homem, que aproveitou a oportunidade e sugeriu que a vítima “digitasse a senha” para tentar tirar o cartão.

O idoso digitou a senha três vezes e percebeu que o cartão continuou preso no caixa eletrônico. Diante da situação, o idoso saiu da agência atrás do seu filho e ao voltar ao banco não encontrou mais a pessoa que o ajudou. O filho do idoso conferiu a conta bancária por aplicativo e percebeu haver roubado $500 reais de sua conta, momento em que o idoso entrou em desespero ao saber que tinha caído em um golpe.

O filho e o idoso foram até a delegacia registrar a ocorrência. A Polícia Civil investigará o caso.

