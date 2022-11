No sufoco, Alemanha empata contra Espanha e deixa Grupo E em aberto

No sufoco e nos minutos finais, a Alemanha arranca o empate por 1 a 1 contra a Espanha em jogo válido pelo Grupo E, e mantém viva a possibilidade de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. A situação dos alemães não é tão simples.

Apesar do gol salvador de Fullkrug, a equipe de Hansi Flick se complicou na tabela ao somar o seu primeiro ponto na competição. Agora a Alemanha precisa vencer de qualquer maneira a Costa Rica, para conseguir avançar na próxima fase da Copa do Mundo no Qatar.

Já a Espanha, com gol de Morata, mantém a chance ainda viva de classificação. Os espanhóis comandados por Luis Enrique encara o Japão, que perdeu para os consta-riquenhos na manhã de hoje (27).

Caso a Alemanha tropece contra a Costa Rica, repetirá o desempenho do mundial de 20198, quando foi eliminada de forma precoce na competição, como informou o Portal UOL.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.