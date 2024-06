Jovem de 19 Anos é baleado por dupla em moto no Bairro Amambaí, em Campo Grande

Um jovem de 19 anos foi vítima de um ataque a tiros na noite de quarta-feira (5), no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Duque de Caxias, na região do Bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, o jovem, que estava a caminho de seu local de trabalho na Vila Alba, relatou à polícia que foi interceptado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan preta. Ao parar no cruzamento, um dos ocupantes da moto sacou uma arma de fogo e disparou seis vezes contra ele.

Felizmente, apesar da gravidade da situação, o jovem teve sorte e foi atingido apenas de raspão no braço. Ele conseguiu acelerar sua motocicleta e fugir do local, evitando ferimentos mais sérios.

Após o incidente, a vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol para registrar a ocorrência. No depoimento, ele afirmou que não tem desavenças e não conhece os agressores, o que torna o motivo do ataque ainda mais misterioso.

O caso agora está sob investigação da polícia, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do atentado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: