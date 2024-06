Dono do autódromo de Campo Grande tem sete dias para regularizar local

[Por Michelly Perez, Jornal O Estado de MS]

Após a polêmica envolvendo a morte do jovem Nicholas Yann dos Santos de Jesus, 20, na madrugada do último domingo (2), dentro do Autódromo Internacional de Campo Grande, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram uma vistoria que constatou seis irregularidades.

Conforme o laudo emitido pelos Bombeiros, até então, o autódromo estava com um certificado de vistoria válido, com declarações de conformidade do responsável. Porém, a nova vistoria constatou as irregularidades e por isso, o certificado do autódromo foi cassado e o responsável tem até 7 dias para se adequar e solicitar novamente o certificado. O local também foi autuado no valor de 1000 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), o que totaliza aproximadamente 48 mil reais.

Vale lembrar, que diferente do que foi anunciado pela organização do evento que terminou com a morte de Nicholas, a festa não tinha alvará para a sua realização, segundo confirmou a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano). A Polícia Civil aguarda o depoimento do influenciador que estava trabalhando na organização para que prestes esclarecimentos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram