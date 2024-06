Produção para vendas da 7ª edição da Festa do Queijo aumentará 60%

Neste ano, espera-se que mais de 8 mil pessoas prestigiem o evento

O Distrito de Rochedinho recebe no próximo sábado (08), a 7ª edição da Festa do Queijo. Motivados pelo sucesso nas vendas em 2023, empreendedores se preparam para dobrar a produção em até 60% para atender as mais de 8 mil pessoas previstas para visitar o evento. Que além da oferta de produtos regionais e trocas de experiências, terá também apresentação musical e atração exclusiva para as crianças.

Com boas expectativas para esta edição, O produtor rural José Alceu Cabral, da Queijos Dazu, é um dos empresários que pretende aumentar a produção. “No ano passado levamos por volta de 400 quilos de queijo, para esse ano estamos prontos para levar 650 quilos”, revela, pontuando que em 2023 ele vendeu toda a produção. “Tivemos a alegria de receber muitas pessoas que foram conhecer o nosso queijo, pois viram muitas reportagens sobre nosso trabalho. Estamos quase que dobrando a produção em relação aos anos anteriores e prevemos um grande aumento de vendas”, comenta aguardando resultados positivos sobre o dia.

A festa contará com a participação de mais de 50 empreendedores e produtores da região, que têm na iniciativa a oportunidade de gerar renda e levar para a população o que é produzido pelo pequeno produtor. Além dos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá uma praça de alimentação com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck com pratos variados e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen.

Festa que se preze e que fomenta a cultura sul-mato-grossense, não pode deixar de ter uma carne assada. Para garantia do prato no cardápio, o assador Francilei de Lima, também espera dobrar as vendas e promover a do seu restaurante, Rancho do Bagaça. Com costela desfiada e linguiças selecionadas, Francislei diz que espera duplicar as vendas. “Acompanho a festa desde o primeiro ano. Em 2024 quero vender o dobro de 2023. Foram 250 quilos de assados, entre linguiça e carne, no ano passado”, calcula o empreendedor.

Pela segunda vez no evento como expositor, Clayton Ambrosio, conta que conheceu a festa como visitante e no ano passado estreou como expositor. “Fui na primeira e segunda edição como visitante. No ano passado expus pela primeira vez. A feira foi sensacional, não só de público, como de vendas. Vendi muito bem, a festa foi linda. A expectativa deste ano é a melhor possível, todos se divertindo e gastando”, brinca.

A cada ano, a Festa do Queijo em Rochedinho que teve origem em uma pequena quermesse, tem se tornado mais conhecida e atraindo mais pessoas de outros lugares. Desta vez a meta é receber um público de 8 mil pessoas. O evento será realizado em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340. O subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos, frisa o convite e pede a todos para espalharem a notícia.

“Quero convidar a todos para a 7ª Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho. Vamos fazer uma festa mais bonita do que foi a do ano passado e quem sabe superar o número de visitantes. Vai ser dia 8 de junho, a partir das 16 horas. Podem chamar os amigos, porque a festa vai ser boa demais”, garante.

A diversão também está garantida. Para as crianças haverá um espaço com brinquedos infláveis e pula-pula. Já para os adultos, a dupla sertaneja Gilson e Júnior e o Grupo Alma Serrana, vão garantir a festa. A secretária da Sectur (Secretária Municipal de Cultura e Turismo), Mara Bethânia Gurgel reforça o recado. “A Festa do Queijo, que já é tradição em Rochedinho, agrega o que há de melhor em um evento cultural e turístico. É uma ocasião que valoriza a gastronomia local, o artesanato, que movimenta a economia do distrito e oferece música e entretenimento para todos que participam. Nesta 7ª edição contaremos com a participação da dupla Gilson e Junior e fechamos a noite com o grupo Alma Serrana. É uma oportunidade ímpar para mostrarmos o potencial da região e valorizarmos os produtores locais”, ressalta.

O secretário-adjunto da secretaria municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Pedro Espíndola, falou sobre a importância da festa para o setor produtivo de queijo da região. “Estamos preparando essa festa com muito carinho, gerando investimentos em setores estratégicos e também na área social, fomentando negócios e levando entretenimento e lazer para a população”, comentou.

Estímulo a produção do leite e derivados

Não somente o queijo, mas outros alimentos são produzidos a partir do leite. No entanto, a produção em Mato Grosso do Sul tem enfrentado dificuldades, pensando neste cenário O Governo do Estado prepara um conjunto de estratégias visando a melhoria da rentabilidade do setor leiteiro. E trouxe o debate para o 2° Seminário Estadual do Leite, realizado nesta semana.

“Junto com a Câmara Setorial do Leite já apresentamos ao governador Eduardo Riedel e ao secretário Jaime, uma proposta de um plano de fomento a pecuária leiteira, chamado Proleite e este plano traz uma série de programas e açoes que visam melhorar a situação do setor”, explicou o secretário-executivo Rogério Beretta.

Beretta ainda salientou que o Proleite prevê incentivos, programas de melhoramento genético, assistência técnica, ações tributárias, apoio a pesquisa e inovação tecnológica e também na industrialização. A ideia é que o Plano seja apresentado ainda neste mês. Durante o encontro que reuniu os deputados estaduais, setor produtivo e empresários do segmento lácteo de MS, os participantes debateram os desafios que a atividade enfrenta no Estado e as perspectivas futuras. O Estado possui mais de 80 laticínios, sendo que mais de 70% da captação é por inspeção estadual e federal, sendo apenas uma de leite UHT.

A maioria da produção é voltada para a fabricação de queijos, majoritariamente o mussarela, que representa mais de 45% do volume produzido mensalmente. Há pequenas indústrias com inspeção municipal, responsáveis pela produção de queijos. Atualmente, o Estado tem 12 mil produtores de leite, aproximadamente, que fornecem mais de 90% do leite para as indústrias do Mato Grosso do Sul e parte para o Paraná e São Paulo.

O MS apresenta três polos de produção de leite, localizados nas regiões Leste, Central e Sul, com 30 municípios representando mais de 68% da produção do Estado.

