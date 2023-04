Jovem de 19 anos é assassinado enquanto bebia com adolescentes

Gabriel Lima Mercadante, 19, foi vítima de um homicídio, por volta de 20h40, de sábado (15), em frente a um bar da Rua Guiné quase esquina com a Rua Anacá, no bairro Moreninhas III, sul de Campo Grande. Gabriel estava consumindo bebida alcoólica na companhia de dois amigos e quatro adolescentes do sexo feminino.

Segundo boletim de ocorrência, um dos amigos de Gabriel informou estar com a vítima e um terceiro amigo no parque Jaques da Luz, onde fizeram uma foto juntos e publicaram em uma rede social. Aos policiais, ele relatou que desta foto começaram uma conversa com garotas, pelo celular, onde marcaram o encontro no bar da Moreninhas.

A testemunha e a vítima eram as pessoas que estavam pagando pelas bebidas e, no momento do fato, estava sentado de frente para a rua, enquanto a Gabriel estava de costas para a rua, foi quando viram uma moto preta com dois indivíduos de capacete.

Em seguida, o garupa desceu e já iniciou os disparos, fazendo com que a testemunha corresse para a casa da frente onde mora sua avó, e somente saiu quando os disparos acabaram, já encontrando a vítima ao chão e sem vida. Por fim, ele informou que ontem, Gabriel estaria andando no bairro com uma garota que teria terminado recentemente seu namoro.

A dona do bar conta que a vítima e mais um teriam comprado a bebida no momento que ela fechou a frente do bar para jantar, quando na sequencia, ouviu os disparos de tiro, fazendo com que ela corresse para o banheiro na busca de abrigo e ao cessar saiu na porta do bar já encontrando a vítima ao solo.

A senhora relatou que escutou apenas uma das adolescentes dizer "Porque que matar o cara por causa de 1 real?". Porém, não soube precisar quem teria dito, apenas que era uma das adolescentes que acompanhava o grupo.