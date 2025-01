Jovem de 18 anos é resgatada após sofrer agressões e ser mantida em cárcere pelo marido de 45

Na última segunda-feira (6), uma jovem, de 18 anos, foi resgatada com sinais de agressão física, após ser mantida em cárcere pelo marido, de 45 anos, em Amambai, cidade a 351 km de Campo Grande.

A polícia foi acionada quando a mãe, em uma conversa com a filha pelo WhatsApp, recebeu fotos dos ferimentos. A jovem também informou à mãe que estava em cárcere e não conseguia escapar.

Os agentes se dirigiram à residência e ouviram a vítima pedindo socorro pela fresta do portão, mas o autor se recusou a abri-lo. Diante da negativa, ele foi persuadido pela própria mãe a permitir que a jovem saísse.

A vítima possuía lesão no olho direito, antebraço esquerdo, ombro e pescoço, que alegou ser recentes.

Mais cedo, o casal havia ido tomar banho de rio e, no retorno, ainda dentro do carro, começaram as primeiras agressões físicas, após a jovem ter recebido uma notificação do banco. A discussão se estendeu durante o caminho e a chegada até a residência que moravam.

Após o agressor der preso em flagrante, a jovem solicitou medida protetiva de urgência e revelou que o marido é responsável por grande parte dos furtos de motocicletas na cidade.