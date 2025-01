Prefeitura de Nova Alvorada do Sul abre processo seletivo com vagas para diversas áreas e inscrições gratuitas até 8 de janeiro

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, a 117 km de Campo Grande, está com inscrições abertas para um processo seletivo com o objetivo de formar cadastro de reserva para diversos cargos, com foco principal na área da educação. O certame oferece vagas para níveis alfabetizado/fundamental, médio e superior, com remunerações que variam de R$ 1.666,55 a R$ 3.297,60. As inscrições são gratuitas e seguem até 8 de janeiro de 2025.

A maioria das vagas é destinada ao cargo de professor, com opções como: Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental (diversas disciplinas), Professor de Apoio à Inclusão, Monitor de Ensino, além de cargos administrativos como Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Motorista de Transporte Escolar.

Etapas do Processo Seletivo: O certame contará com prova escrita objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. Para os cargos de Docente e Monitor de Ensino, também haverá uma prova de títulos, de caráter classificatório, apenas para os candidatos aprovados na prova escrita.

Validade e Divulgação dos Resultados: O processo seletivo tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação. A relação dos candidatos com inscrições deferidas será publicada no Diário Oficial do Município e também estará disponível nos sites oficiais https://www.novaalvoradadosul.ms.gov.br/ e www.fapec.org/concursos.