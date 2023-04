Jovem de 18 anos é executado com 50 tiros na Capital

Iago de Oliveira Amorim, de 18 anos, foi executado com 50 tiros, na noite de ontem, no Jardim Aero Rancho, região sul de Campo Grande. Segundo a polícia, a suspeita é que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

O fato aconteceu por volta das 19h30, quando os policiais militares foram acionados em uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Independência, Jardim Aero Racho. No local, a equipe da Polícia Militar acionada deparou com um aglomerado de pessoas e o jovem, ao solo, já sem vida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados no local do crime e constatou a morte do jovem. Além do socorro, a Polícia Civil e a perícia técnica também esteve na cena do crime em busca de informações.

Conforme o registro do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a vítima estava sentado em cadeiras na calçada em frente de uma residência, quando uma motocicleta, Honda CB 300, de cor preta, se aproximou do jovem e o garupa, desceu da moto já efetuando os disparos.

Ainda conforme o depoimento das testemunhas, o atirador portava uma pistola em mãos e, que na sequência dos tiros, com a vítima já caída ao solo, o atirador trocou o carregador e continuou atirando no jovem. Logo após, o suspeito subiu na motocicleta e saíram em alta velocidade pelo bairro. Conforme o registro, a perícia técnica constatou que houve 50 tiros e que a maioria dos disparos atingiu Iago.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde será investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram