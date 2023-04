Falta de segurança leva motoristas a estacionar em local de desembarque, dentro do aeroporto

Empresa responsável pela administração promete tomar medidas necessárias e acionar autoridades

Com a falta de segurança no estacionamento privativo do aeroporto internacional de Campo Grande, as pessoas que precisam acessar o local passaram a deixar os veículos estacionados nos locais de embarque e desembarque, o que configura infração de trânsito. Durante visita do jornal O Estado, a equipe identificou que quase toda a área de faixa amarela, sinalizada com placa de “proibido estacionar”, ficou ocupada por diversos veículos, que permaneceram parados por, pelo menos, 40 minutos.

O problema, já relatado na edição anterior, é que o estacionamento, que é de propriedade da empresa G. J. Estacionamento, está deixando a desejar, na segurança do local, pois moradores de rua e pedintes são frequentadores fiéis e acabam abordando quem passa por ali. O estacionamento é privativo, ou seja, um local pago para oferecer segurança para os clientes e para os veículos.

Na manhã de ontem (24), em conversa com diversos passageiros, eles relataram não ter o hábito de deixar o veículo no local, mas que acham de extrema importância que o aeroporto tome uma posição, frente aos pedintes e moradores em situação de rua que “assombram” o local, principalmente no período da noite.

Um dos motoristas, que optou por não se identificar, informou que a abordagem dessas pessoas é recorrente e os passageiros que chegam ao aeroporto no período da noite passam por grandes perigos. “Essas pessoas que estão aqui, não têm nada a perder, não dá para saber o que são capazes de fazer, até para os trabalhadores daqui é perigoso, mas, como é aberto, ninguém se responsabiliza por nada”, disse.

Acionar as autoridades

Conforme o advogado Thiago Vieira, que representa a empresa responsável pelo estacionamento e estava no local, ele afirma que é novo no Estado e ainda não tinha conhecimento dessas reclamações. “Isso é um problema de segurança pública, mas nós estamos assumindo a comarca agora, vamos tomar conhecimento e acionar as autoridades”, pontuou.

Em contrapartida, o tenente-coronel Felipe, da 5ª Companhia de Polícia Militar, que é responsável pela área do aeroporto, informou que isso não compete por se tratar justamente de uma área privada. Ele afirma ainda que possuem contato direto com a equipe do aeroporto, mas que não receberam nenhum tipo de notificação, a respeito disso.

Em nota oficial enviada ao jornal O Estado, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) esclareceu que a operação do estacionamento do aeroporto internacional de Campo Grande é realizada pela empresa G. J. de Souza Junior Serviços, desde 21 de junho de 2019. Com isso, explica que a segurança é de responsabilidade do concessionário.

“O concessionário se responsabiliza pelos veículos estacionados, bem como pela segurança na área concedida, e deve manter, de acordo com o contrato firmado com a administração aeroportuária, apólice (s) de seguro (s) para a cobertura de eventuais danos aos veículos sob sua guarda. O aeroporto também dispõe de vigilância patrimonial para todo o terminal de passageiros, operando 24h. As demais áreas públicas do entorno do aeroporto são de responsabilidade das autoridades de segurança pública”, finalizou a nota.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

