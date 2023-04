Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Nas questões de trabalho, o recado dos astros hoje é: foque em tudo que precisa fazer e tenha muito cuidado pra não se distrair com baboseira. Todo cuidado é pouco pra deixar tudo que precisa fazer em ordem! O céu aponta ainda pra você se abrir um pouco mais com a galera de casa, boas novas e momentos podem surgir na família. Se você está em um relacionamento, programar uma viagem curta com o mozão pode fazer muito bem e se aproximarem ainda mais. Na pista, capriche no visual e vá curtir sem medo de ser feliz. Numa dessas, o crush dos sonhos pode dar pinta. Aí sim!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tudo indica que você pode se deparar com certa insegurança em cumprir com alguma atividade no trabalho. Mas, nada de cultivar essas ideias não, confie em suas capacidades, entregue o seu melhor e se precisar de ajuda, não pense duas vezes em pedir, pois tudo indica que vai conseguir o que precisa. Nos assuntos de amor, cuidado com as emoções à flor da pele, aposte em conversar sabiamente sobre os assuntos que incomodam a relação de vocês. Se estiver em busca de um cobertor de orelha, trate de resolver as pendências de passado antes de entrar de coração aberto em uma nova história, valeu?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Quer notícia boa, gemeazinha? Aqui tem! Hoje os astros indicam que você pode lidar com uma oportunidade incrível pra pensar em encher o bolso. Aí sim, cristalzinho! Fique atenta, pois um grande sonho precisa ser tirado da gaveta, mas não espere que as pessoas a sua volta olhem com bons olhos! Pense, reflita e seja estratégica pra mostrar os resultados que seu objetivo realmente pode oferecer. Pra quem tem um mozão, a mensagem é: se dedique e se esforce pra entender o seu amor. Já pra quem tá na pista, as vontades imediatas e os planos futuros podem causar confusão. Eita!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sonhando com uma terça maravilinda, Câncer? Pode levantar as mão pro alto e agradecer, porque hoje os astros desenham no céu o cenário perfeito pra você aproveitar as amizades, partilhar com aqueles amigos que trazem leveza pra sua vida e apostar em passeios mais leves e que trazem inspiração. Algumas oscilações emocionais podem ocorrer, por isso, adestre as suas emoções com aquela pitada de responsabilidade e opte por olhar as coisas de um modo harmonioso, aprendendo a fluir com a vida. Com o mozão, é hora de fazer planos mais sérios ou reavaliar essa relação. Já com o crush, busque harmonia.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Terçou, meu cristalzinho, e os astros querem saber qual é o papel da espiritualidade na sua vida. Você tem contado com ela pra vencer seus desafios? Tem confiado nela? Os astros dizem que é um ótimo momento pra pensar nisso e fazer as pazes com a vida em busca de uma fé mais racional e de uma conexão com a sua consciência mais elevada que proporcione leveza pros seus dias. O trabalho pede o mesmo comportamento. É hora de vencer a teimosia e mudar alguns hábitos e caminhos. Se tem um love ou tá na pista, saiba que a sua teimosia pode dificultar as novidades de se aproximem de você!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Cristalzinho, hoje os astros indicam para que você tenha mais atenção para as questões de saúde. Busque implementar uma mudança de hábito na alimentação e também na pratica de atividades físicas. No trabalho, encontre maneiras diferentes para alcançar resultados, principalmente se você trabalha diretamente com metas. Procurar novos conhecimentos também pode te trazer grandes recompensas, bebê. Com o lovezinho, a quebra de altas expectativas podem dar o sinal de que você esteja se doando muito, lembre-se que o relacionamento é construção conjunta. Na paquera, invista em novos passeios e pessoas.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Dúvidas sobre o destino de um relacionamento podem surgir, minha consagrada, e, por isso, vai ser preciso mais paciência pra não colocar tudo a perder, então procure refletir sobre as situações, mas não deixar que essa reflexão te paralise. O momento também é indicado pra usar a empatia, mas deixe claro que espera o mesmo dos outros. Vai ser preciso rever algumas prioridades. No trabalho, a empatia vai estar em alta, então ajude as pessoas, mas não se se deixe de lado. Preserve-se. Com o love, as influências são boas, mas respeite o tempo das coisas. Tá free na pista? Vá com calma na curtição!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Alô escorpianjo! Os astros estão pedindo para que você se empenhe um pouco mais em seus conhecimentos, e os aplique em seu trabalho. Em um futuro próximo, isso te ajudará a ganhar uma bufunfa. Oxalá! Se aventure em seus sonhos. Se permitir acreditar na realização desses sonhos te ajudará no equilíbrio emocional durante o dia. Se você está em um relacionamento, invista na intimidade a dois. Solte um pouco a criatividade e se permita viver novas experiências. Na paquera, converse um pouco mais com o crush, antes de tomar decisões, às vezes precisamos de mais tempo antes de agir.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Cristalzinho, hoje é um ótimo dia para investir em seu autoconhecimento, seja por meio de uma pratica de meditação ou leitura. Sua capacidade de conexão interior estará aguçada. No trabalho, tenha mais atenção com prioridades e prazos para não deixar que atividades importantes fiquem em segundo plano. Busque fazer as coisas certinho e respeite o seu ritmo. Talvez precise rever alguns conhecimentos, mas com paciência o dindin será fruto do trabalho. Com o mozão as coisas podem pegar fogo, os astros trazem ótimas energias para curtir a intimidade, deixe o clima rolar. Com os contatinhos, se demonstre mais disponível a ouvir e também a compartilhar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tô vendo aqui que os astros dizem que hoje você vai precisar de mais firmeza em suas decisões, principalmente aquelas voltadas para o dinheiro. Controle os seus impulsos! O trabalho pede uma reavaliação, pode ser que precisa acrescentar alguma coisa para ser melhor reconhecido entre os chefes e superiores. Força! Na paquera, a mensagem dos astros é que já tá na hora de agir com mais estratégia. Foque no alvo e siga em frente! Com o mozão, hora de sair da zona de conforto e se posicionar mais com o benzinho. Alinhem os objetivos, valeu!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Eita, aquariangel, tô vendo aqui que hoje você estará sentindo um pouco mais o impulso das transformações em sua vida, seja no trabalho ou no amor. Por isso lembre-se de agir com mais reflexão, para verdadeiramente obter o autoconhecimento. Os astros também pedem para que você verifique um pouco mais o motivo das inseguranças materiais, afinal até aqui você tem dado conta. Será que essa crença não precisa ser superada a um nível mais consciente, para que assim você comece a harmonizar os aspectos em sua vida? Confie no universo e não esqueça de agir e respeitar o tempo sem sofrimento.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Terçou com vibes intensas e é o momento de você reconhecer a potência de suas emoções e usá-la corretamente na busca de resultados e de maturidade emocional! No trabalho, você pode sentir um pouco com a falta de reconhecimento ou ainda com a falta de disposição em suas atividades, então procure encontrar o seu jeito de fazer as coisas, explore as possibilidades e entenda melhor as suas vontades, pois, afinal, essa é a graça da vida! Com o interesse amoroso ou com o mozão, procure se esforçar pra equilibrar as diferenças entre vocês. Talvez precise sair do habitual!