Foragido por homicídio é preso após quase sete anos escondido em Campo Grande

Homem de 61 anos tinha condenação de 14 anos e era procurado desde 2018
Um homem de 61 anos, condenado por homicídio qualificado, foi preso na última sexta-feira (20) no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.
A captura foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Polinter e Capturas. O crime ocorreu em Paranatinga, no estado de Mato Grosso.
Segundo a polícia, o foragido estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de maio de 2018. Ele foi condenado a 14 anos de reclusão.
