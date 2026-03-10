Jovem com tornozeleira eletrônica é preso após tentativa de furto em lanchonete de Iguatemi

Suspeito tentou pegar dinheiro do caixa, fugiu pulando muros de casas e acabou localizado escondido dentro de uma residência pelos militares

Um jovem de 24 anos foi preso após tentar furtar dinheiro do caixa de uma lanchonete na Vila Operária, em Iguatemi. O suspeito chegou a fugir do local, mas acabou encontrado escondido dentro de uma residência após buscas realizadas na região.

O caso ocorreu por volta das 10h20 da manhã, quando o proprietário do estabelecimento percebeu a movimentação suspeita dentro da padaria e acionou a polícia. Segundo relato da vítima, o homem entrou no local e tentou retirar valores do caixa, mas deixou o estabelecimento logo em seguida.

Durante as buscas nas proximidades, moradores informaram que o suspeito havia escapado pulando muros de casas vizinhas na tentativa de se esconder. Com apoio de equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, imagens do sistema de monitoramento do local foram analisadas, o que ajudou a identificar o homem e direcionar as buscas.

O suspeito foi localizado pouco tempo depois, escondido dentro de uma residência, e acabou detido. Conforme apurado, ele havia sido recentemente beneficiado pela Justiça com o uso de monitoramento eletrônico após envolvimento em uma série de furtos registrados na cidade de Nova Alvorada do Sul no dia 02/03/2026.

Após a prisão, o jovem foi encaminhado à delegacia de Iguatemi, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados.

Informações e denúncias podem ser encaminahdas à delegacia do município para que possam auxiliar investigações pelo telefone (67) 3471-1372.

