Detran-MS abre 25 vagas para curso de pilotagem segura voltado a mulheres em Campo Grande

Formação será realizada no dia 28 de março e inclui técnicas de condução, direção defensiva e primeiros socorros

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul anunciaram a realização do projeto “Pilotagem Segura”, curso voltado exclusivamente para mulheres motociclistas. A iniciativa integra as ações do Mês da Mulher e oferece 25 vagas.

A formação é destinada a condutoras habilitadas na categoria A, que já possuam motocicleta e queiram aprimorar a condução. A sugestão para oferta pública do curso surgiu durante o fórum “De Olho no Trânsito”, realizado em parceria com a TV Morena, quando uma participante relatou ter feito capacitação privada e sugeriu que o treinamento fosse disponibilizado por órgãos públicos.

A instrução de pilotagem será ministrada por Vany Cavalcante, instrutora de motohabilidade da Harley-Davidson. Já a equipe de motosocorro do Corpo de Bombeiros ficará responsável pelas orientações sobre direção defensiva e primeiros socorros em ocorrências envolvendo motociclistas.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, a proposta é ampliar a segurança das condutoras. “A pilotagem segura é fundamental para todos os condutores, mas neste mês especial, queremos dar um foco total às mulheres. Nosso objetivo é que elas se sintam ainda mais seguras e capacitadas sobre duas rodas, dominando técnicas que salvam vidas e reforçando o papel feminino como exemplo de prudência no trânsito”, afirmou.

As atividades serão realizadas no dia 28 de março, das 7h às 12h, no estacionamento do Hospital de Amor, na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, 3103, no Aero Rancho.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas pela internet. É obrigatório que a participante possua CNH categoria A e utilize a própria motocicleta durante o treinamento.

