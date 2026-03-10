Curso de sommelier, no Senac MS abre portas e ajuda a desmistificar o universo do vinho

O universo do vinho ainda é cercado por uma série de mitos que fazem muitas pessoas acreditarem que o conhecimento sobre a bebida está restrito a especialistas, chefs renomados ou profissionais de restaurantes sofisticados. No entanto, cursos de formação têm ampliado o acesso a esse conhecimento e atraído pessoas de diferentes áreas que desejam aprender mais sobre vinhos, seja para atuação profissional ou por interesse pessoal.

Foi exatamente essa curiosidade que levou Pedro Ricardo Campoçano Lopes a se matricular no curso técnico de Sommelier do Senac em 2025. Já atuando no setor de restaurantes, ele buscava ampliar o repertório e ter mais segurança ao falar sobre vinhos com os clientes.

“Sempre fui um curioso e gostei de aprender coisas novas, ter propriedade na minha fala ao me dirigir às pessoas. Como eu já trabalhava em restaurantes de alto padrão, o curso também ajudou bastante no meu currículo”, explica.

A formação rapidamente se transformou em novas oportunidades. Logo após concluir o curso, Pedro passou a atuar diretamente na área e hoje divide sua rotina profissional entre diferentes estabelecimentos do setor gastronômico. Atualmente, ele trabalha como garçom no Restaurante Escola terradaságuas, atua como sommelier de vinhos no restaurante italiano Grattugia e também na adega Artemis e Baco.

“Logo depois que me formei já comecei a trabalhar na área. Foi muito rápido. Em uma semana terminei o curso e na outra já estava atuando como sommelier de vinhos em restaurante”, conta.

Durante a formação, Pedro percebeu que o universo do vinho, embora amplo e complexo, pode se tornar muito mais acessível quando o conhecimento começa a ser estruturado.

“O mundo do vinho é muito completo e vasto, mas quando começamos a aprender as informações ficam mais simples de entender. Depois da formação comecei a desvendar esses mistérios e consigo facilitar o aprendizado para clientes e outras pessoas”, afirma.

Ao contrário do que muita gente imagina, o curso de sommelier vai muito além da degustação de vinhos. A formação envolve conteúdos que ajudam a compreender o vinho de forma técnica e cultural, passando por história, geografia das regiões produtoras, técnicas de serviço, harmonização entre vinho e comida e análise sensorial.

Pedro explica que o aprendizado envolve diferentes áreas do conhecimento e amplia a forma de entender a bebida. “No curso a gente aprende a avaliar um vinho de maneira técnica e a entender fatores que influenciam o resultado final da bebida. Vai muito além de beber vinho. Estudamos história, geografia, química, mercado e gastronomia”, relata.

Esse conhecimento técnico também tem impacto direto na experiência do cliente em restaurantes e estabelecimentos especializados. Para Pedro, a presença de um sommelier ajuda a orientar escolhas e valoriza o serviço oferecido.

“O profissional sommelier traz credibilidade para o restaurante porque tem conhecimento técnico para orientar o cliente e explicar melhor sobre o vinho. Isso ajuda as pessoas a entenderem como a bebida se relaciona com a gastronomia e torna a experiência muito mais completa”, afirma.

Apesar do crescimento do interesse pelo tema, ele acredita que ainda existe espaço para novos profissionais no mercado e que a atuação do sommelier também tem o papel de quebrar estereótipos sobre o vinho.

“Existe muito espaço no mercado e até falta profissional. Muitas pessoas ainda acreditam que vinho é algo complicado, que apenas rótulos caros são bons ou que a bebida é apenas para ocasiões especiais. O sommelier também ajuda a desmistificar essas ideias e mostrar que um vinho bem escolhido pode ser acessível e agradável”, diz.

Para quem tem curiosidade sobre o universo do vinho, mas acredita que não possui conhecimento suficiente para começar, Pedro recomenda dar o primeiro passo sem medo.

“Prove até encontrar algo que você goste. Depois comece a provar variações. Se você gosta de uma uva, experimente a mesma uva produzida em diferentes países. Não se prenda a rótulo ou preço. Vá experimentando e anotando o que mais te agrada”, aconselha.

O curso de sommelier do Senac MS tem 144 horas de formação e destinado para quem atua ou quer atuar nas áreas de Alimentos e Bebidas, bem como em Turismo e Hospitalidade. Mais informações no site do curso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram