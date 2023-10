Jovem atingido por 14 tiros em bar de Corumbá, era morador da Capital

Um jovem de 21 anos, identificado como Kennedy Carneiro Cândido Motta Eugênio, foi morto com vários tiros de arma de fogo, em frente a uma lanchonete, em Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (2).

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, Kennedy era morador de Campo Grande. O crime aconteceu na rua Vinte e Um de Setembro, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Testemunhas relataram aos policiais militares, que foram lanchar com a vítima após saírem de uma casa de show, por volta das 02h30. No local, surgiram dois indivíduos que estavam em uma moto, de cor preta. O passageiro desceu da motocicleta e atirou contra Kennedy. Mesmo caído no chão, o autor continuou atirando.

Ainda conforme as testemunhas, o homem era moreno, de 1,65 m de altura, vestia calça jeans e camisa preta. Após o crime, ele fugiu com o comparsa.

As testemunhas também afirmaram que a vítima morava em Campo Grande e que estava hospedado na casa de um amigo, em Corumbá. No local do crime, a PM encontrou 14 cápsulas de munição 9 mm e o celular da Kennedy.

A vítima foi atingida quatro vezes na cabeça, cinco no ombro, uma no tórax e duas vezes na perna esquerda. Além disso, apresentou fratura exposta em dois dedos da mão esquerda. Kennedy chegou a ser transferido para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimento e morreu durante cirurgia.

A Polícia Civil deve investigar a autoria e a motivação do crime.

