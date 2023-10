Eleições Coren-MS 2023: confira o resultado para o mandato de 2024-2026

A apuração dos votos para a eleição do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) foi concluída uma hora depois de encerrada, às 8h na manhã desta terça-feira (02/11). O plenário do Coren tem prazo de 15 dias para homologar o resultado sobre o mandato de 2024 a 2026.

Para o quadro I (enfermeiros), a chapa 2 “Enfermagem Reconhecida, Unida e Forte” foi eleita com 50,45% dos votos válidos (2.402 votos), ficando na frente da Chapa 3 “Alternativa”, com 40,87% votos válidos (1.946 votos). Tomarão posse, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, os enfermeiros Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (Efetivo) – COREN-MS n. 96606-ENF; Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias (Efetivo) – COREN-MS n. 175263-ENF; Dra. Karine Gomes Jarcem (Efetivo) – COREN-MS n. 357783-ENF; Dr. Wilson Brum Trindade Junior (Efetivo) – COREN-MS n. 116366-ENF; Dra. Cacilda Rocha Hildebrand Budke (Suplente) COREN-MS n. 126158-ENF; Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti (Suplente) – COREN-MS n. 090616-ENF; Dra. Ariane Calixto de Oliveira (Suplente) – COREN-MS n. 313481-ENF; e Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan (Suplente) – COREN-MS n. 104223-ENF.

Na eleição para o quadro II/III (técnicos e auxiliares de enfermagem), a chapa 2 “Enfermagem Reconhecida, Unida e Forte” venceu o pleito com 52,47% dos votos (3.613 votos válidos), seguidos por Chapa 3 “Alternativa” com 27,97% (1.963 votos válidos) e chapa 1 “Coren para todos”, com 11,18% (785 votos válidos). Fazem parte da chapa vencedora a sra. Dayse Aparecida Clemente (Efetivo) – COREN-MS n. 11084-TE; Sr. Patrick da Silva Gutierres (Efetivo) – COREN-MS n. 219665-TE; Sra. Maira Antônia Ferreira de Oliveira (Efetivo) – COREN-MS n. 1506203-TE; Sra. Ana Maria Alves da Silva (Suplente) COREN-MS n. 976823-TE; Sra. Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu (Suplente) – COREN-MS n. 823143-TE; e Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires (Suplente) – COREN-MS n. 187966-TE.

Conforme a Resolução do Cofen Art.47 – serão declaradas vencedoras as chapas, dos respectivos Quadros, que obtiverem o maior número de votos válidos, não computados os brancos e os nulos. § 1º Cumpridas as formalidades legais, o Plenário do Coren homologa o processo eleitoral no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data de publicação do resultado da eleição, cujo ato decisório será publicado na Imprensa Oficial e divulgado no site do Coren, encaminhando ao Cofen para conhecimento, acompanhado do extrato de ata.

Eleição de MS é a segunda com maior adesão o país

A Comissão Eleitoral destaca a adesão dos profissionais na eleição de 2023. “Mato Grosso do Sul foi o segundo estado do país com o maior número de profissionais habilitados que votaram. A adesão de 82,53%, o que significa que dos 13.582 profissionais que podiam votar, 11.209 votaram e apenas 2.373 não votaram”, destaca o presidente Enfº Dr. Dieimes Leandro da Silva.

E quem não votou? Dá para justificar

O profissional que deixou de votar na Eleição Coren-MS 2023 pode justificar a ausência no site: www.votaenfermagem.org.br dentro de um prazo de 60 dias, a partir do dia da eleição 3 de outubro. Após este prazo, o profissional poderá justificar a falta do voto junto ao seu Conselho Regional de Enfermagem.

