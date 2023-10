Criança de três anos morre uma semana após ser picada por escorpião

Maria Fernanda Britto da Silva, de apenas 3 anos de idade, faleceu no último domingo (1º) após ser picada por um escorpião em Ribas do Rio Pardo no dia 25 de setembro. A menina estava internada no Hospital Regional de Campo Grande devido à gravidade do caso, e o óbito foi confirmado uma semana após o incidente.

Esta é a segunda morte de uma criança residente em Ribas do Rio Pardo causada por picada de escorpião neste ano. Pyetro Gabriel Arguelho, de 5 anos, também faleceu por esse motivo em 22 de agosto.

O incidente ocorreu enquanto Maria Fernanda dormia em sua casa, localizada no Jardim do Trabalhador. A criança acordou chorando e gritando, levando sua mãe a levá-la ao Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, de onde foi transferida para a capital, Campo Grande, no mesmo dia.

Terceiro caso

No final de semana passado, Ribas do Rio Pardo enfrentou seu terceiro incidente de picada de escorpião. Duas das vítimas foram adultos, um homem de 46 anos e uma mulher, ambos tratados e em condição estável.

Hoje pela manhã, a Prefeitura anunciou a realização de mutirões de limpeza em todos os bairros da cidade. O secretário de Saúde local, Marcos André de Melo, destacou que a proliferação de escorpiões nessa época do ano não é um evento isolado. Ele enfatizou que, em média, ocorrem 11 casos de picadas por escorpião por dia no estado de Mato Grosso do Sul.

Após o falecimento da menina, a prefeitura emitiu um comunicado informando que a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) está prestando apoio à mãe e coordenará o traslado do corpo para Ribas do Rio Pardo ainda hoje. O velório e sepultamento estão programados para ocorrer amanhã.

Além disso, foi anunciado que a Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente, onde Maria Fernanda estudava, decretará um dia de luto amanhã em homenagem à menina.

